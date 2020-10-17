Jacinda Ardern, tarihi bir zaferle, ikinci kez Yeni Zelanda başbakanı seçildi

Oyların neredeyse yüzde 100’ünün sayıldığı Yeni Zelanda seçimlerinde Jacinda Ardern’in İşçi Partisi, daha önce görülmemiş bir çoğunluk ile tarihi bir zafer kazandı. Bu, 1996’da mevcut seçim sistemi uygulamaya konduğundan beri, Yeni Zelanda’da herhangi bir partinin ilk kez tam çoğunluğu elde ettiğini gösteriyor.

Fotoğraf: Reuters

Pandemi yönetimi ve ılımlı siyasetiyle tüm dünyada ve ülkesinde büyük sempati toplayan Ardern’in, liderliğindeki İşçi Partisi, parlamentodaki 120 koltuktan 64’ünü kazandı. Diğer koltuk dağılımları ise şöyle: Nasyonel Parti 35 koltuk, ACT (Tüketiciler ve Vergi Mükellefleri Topluluğu) Yeni Zelanda 10 koltuk, Yeşil Parti 10 koltuk ve -Yeni Zelanda yerli halkının haklarını temel alan merkez sol parti- Māori Partisi bir koltuk.

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Jacinda Ardern seçim zaferi sonrası yaptığı konuşmalarda şunları dedi:

”Bu gece… Yeni Zelanda, İşçi Partisi’ne, en az son 50 yıldır, verdiği en büyük desteği verdi. Bu, desteği hem şehirde hem de kırsal alanlarda gösterdi. Umduğumuz ama beklemediğimiz kadar koltuk sayısı kazandık ve bundan dolayı size sadece iki basit kelime söyleyeceğim: Teşekkür ederim. Mesajımızı yaymak için varını yoğunu veren bütün insanlara teşekkür ederim.”

Ardern’in aldığı hızlı ve ihtiyatlı Covid-19 önlemleri sayesinde, ülke, şu ana kadar, sadece 2 bin civarı vaka ve 25 ölüm bildirdi.

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Ardern, başbakanlığının ilk döneminde, petrol ve gaz arama faaliyetlerini yasaklamış, asgari ücreti yükseltmiş, ücretli ebeveyn iznini ve yoksul Yeni Zelandalılar için sosyal yardımları da artırmıştı.