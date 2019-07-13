İzzettin Önder: Tarihte her zaman siyaset ekonominin değil, ekonomi siyasetin üstünde kalmıştır

Siyaset ile ekonomi kah üvey kah öz kardeş olarak yan yana yürür. Bazen siyaset ekonominin açığını kapatır, bazen ekonomi siyasetin sürdürülmesinde etkili ve yardımcı olur. Türkiye’de yaşananlar bu tiyatronun canlı örneğini oluşturmaktadır. Kimi zaman ekonomik algılamalar siyasetin hedefini perdeledi, şimdilerde de siyaset ekonomik çöküşün algılanışını geri plana atabilmektedir. Tarih bize şunu gösterir ki, hiçbir zaman siyaset ekonomiye başat olamamış, her daim ekonomi siyasetin üstünde kalarak yürüyüşe hakim olmuştur. Öyle gözüküyor ki, Türkiye’nin gelişmesinde de farklı bir tablo ortaya çıkmayacaktır.

Son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi aslında AKP politikalarının iflas etmiş olduğunu açıkça ortaya koydu…

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Çünkü artık ekonomi sinyal veriyordu ve AKP’nin şiddet ve nefret söylemi ile taraftarı konsolide etme mantığı geçerliliğini yitirmişti.

İzzettin Önder’in yazısı