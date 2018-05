İzzettin Önder: Finans hokkabazlığında her yol mubah

Vergi barışından yararlanan kişi olduğumuzu düşünelim. Bir anda merhamete geldik ve ülke aşkı ile yanıp tutuşurken, Allah’ın zeval vermemesi için daim duacı olduğumuz hükümetimiz(!) de bizim bu yakarışımızı algılayarak bir af çıkardı; paralarımızı ülkeye getirirsek cüzi bir ödeme ile servetimizin sıcaklığına ülkemizde sarmal olacağız.

Peki, parayı getirirken doların dört liranın altında mı olmasını, yoksa dört liradan yüksek mi olmasını tercih ederdik? Ülkeye getirdiğimiz parayı döviz olarak tutmak başka avantaj, liraya çevirmek başka avantaj sağlayacaktır.

Sıfırları benim ufak makineme sığdıramadığımdan lütfen hesabı her iki bakımdan da siz yapınız. Paracıkları ülkemize getirdikten sonra Merkez Bankası müdahalesi sonucunda kur geçici de olsa aşağı çekilirse, çok hızlı hareket kabiliyetini haiz atikliğimizle ikinci kez avantaj yakalayamaz mıyız? Finans hokkabazlığında her yol mubah olduğu gibi, her an yeni ufuklara açılım söz konusu olamaz mı? Yeter ki, borsadaki üstün oyunculuk becerisini kimseninki ile tartışamayacak düzeyde aklı evveller eksik olmasın!

İzzettin Önder’in yazısı