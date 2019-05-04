İzzettin Önder: Ekonominin anlaşılması güç, tedavisi uzun; bu nedenle gözardı ediliyor

Bazen futbola, bazen seçime, bazen de günlük meşgaleye kendimizi kaptırıyoruz ve farkında olmadan, fiyatlar yükselmediği sürece ekonomiyi ihmal ediyoruz….

Halbuki tartıştığımız birçok sorunun altında yatan ana ya da öz sebep ihmal ettiğimiz ekonomidir. Ne var ki, ekonominin hem anlaşılması güçtür, hem de tedavisi uzun döneme sarkar…

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Ekonominin kötü gittiği dönemler iktidar partisinin aleyhine olması gerekirken, siyasetçiler ustaca manevralarla seçim sonrası vaatlerle yaraya merhem sürüp, durumu geçiştirir…

Halkın bugün çektiği sıkıntının sebebi, dışarıdan gelen bol paraların olumlu hizmet olarak algılanan ve siyasete onay verilmesine yol açan hesapsız harcamalardır. Mega projeler olarak anılan büyük yatırımlar yanında, müşteri garantisi ile yaptırılan hastaneler yollar, köprüler vs. uygulanan hesapsız projeler bugünkü sıkıntının kaynaklarıdır…

uzun vadede oluşmuş ekonomi yapısal çarpıklıklar gösterdiği için, çözümü de ancak uzun vadede ve yapısal değişimle olanaklıdır.

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İzzettin Önder’in yazısı