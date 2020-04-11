İzzettin Önder: DİSK dışında emekçi sendikaları, sessiz kalmayı yeğlediler

Türkiye’de de durum genelden farklı değildir. Bir kere, emekçiler dağınıktır, durumdan mutazarrır olmakla beraber, bunu kapitalizmin ya da emekçilerin sorunu olarak değil, genel durum olarak algılayabilir. Son göstermelik kararlar ve çelişkili destek programlarıyla emeğin yeteri kadar desteklenmediği ortadadır, bu durum siyasetin aleyhine olabilir, ancak bu sapmalar da tüm çaba içinde kısmen eriyebilir. İkinci olarak emekçileri ve genel halkı örgütleyecek ve mobilize edecek güçlü sol siyasi parti ve siyasi hareket ortada yoktur. Pandemi mücadelesinde, son perde hariç, DİSK dışında emekçi sendikaları, emeğe ve kendi görevlerine saygısızca sessiz kalmayı yeğlediler. Günümüz koşullarında, maalesef, ne sol partiler ne de sendikalar emeği gereği biçimde koruyabilecek ya da mobilize edebilecek güç ve kararlılığa sahiptir!

İzzettin Önder’in yazısı