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Yaramazlara biraz batar!

İzzettin Önder: ABD’nin Türkiye’ye zora sokacak yasa teklifleri

Amerika’ya çok kızıyoruz, çünkü ABD başkanı ülkemizi hiçe sayarak cumhurbaşkanına aşağılayıcı mektuplar gönderiyor, bununla da kalmayıp, henüz sonuç belli olmamakla beraber, Türkiye’yi zor duruma sokabilecek iki yasa teklifini yasalaştırmaya yöneliyor.

Evet, yüzeysel yaklaşımla ABD’nin davranışları olağan koşullarda savunulamaz. Ama koşulların olağan olmadığı durumlarda, ABD’den gelen her iki davranış da uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler bağlamında, bazı istisnalar dışında, açıklanabilir nitelik kazanmaktadır.

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Tüm işlemler hukuk usulüne uydurulduktan sonra, stratejik ortaklık ya da müttefiki olmak gibi afaki savlar bir hüküm ifade etmez. 

İzzettin Önder’in yazısı

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