İzolasyonda olması gerekirken Antalya’ya tatile giderken yakalandı

Konya’da annesinin Covid-19 testi pozitif çıktığı için izolasyona alınan İ.K. (21), Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası’nda, arkadaşıyla tatile giderken yakalandı. 3 bin 150 lira ceza uygulanan İ.K. ve arkadaşı, Konya’ya gönderildi.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Antalya-Konya yolunun Manavgat ilçesinde bulunan Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası’nda kimlik ve Covid-19 kontrolü yapan jandarma ile polis ekipleri, bugün saat 15:00 sıralarında yol kontrol noktasında Konya’dan Antalya’ya giden aracı durdurdu.

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Sürücü ve yanındaki yolcunun kimlik kontrolü yapıldı. Kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan İ.K.’nın annesinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisinin de yedi gün önce izolasyona alındığı belirlendi.

Jandarmaya ailesiyle yaşamadığını söyleyen İ.K., annesinin, kardeşininki yerine yanlışlıkla kendisinin T.C. kimlik numarasını filyasyon ekiplerine verdiğini iddia etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle temas kurdu.

Görüşmenin ardından İ.K.’ya idari para cezası uygulanacağı belirtildi.