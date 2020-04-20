İzolasyon sürecini ıssız adada geçiriyor; elektriği yok, su tekneyle götürülüyor

Britanyalı Chris Lewis, Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkede, izolasyonu sürecini bu kavrama belki de en uygun yerde, ıssız bir adada geçiriyor.

Fotoğraflar: Press Association

Orduda paraşütçüyken ayrılan ve sivil hayata uyum sağlayamayıp evsiz kalan Lewis, Ağustos 2017’de, yaşadığı, Galler’in Swansea kentinden, silahlı kuvvetler için para toplamak amacıyla Britanya sahilini baştan başa yürümeyi vaat ederek yola çıktı.

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39 yaşındaki Lewis, İskoçya’nın Shetland Adaları’ndayken yasak kararı alındı. Bağış toplamak için 19 bin 312 kilometre yol kat eden ve 98 bin sterlin (843 bin 432 lira) toplayan Lewis’e, kimsenin yaşamadığı bir ada ‘tahsis edildi’.

İskoç yetkililer tarafından tekneyle Hildasay Adası’na götürülen eski paraşütçü Lewis, köpeği Jet’le oradaki bir çoban kulübesinde yaşıyor.

Lewis, “23 Mart’ta yasak ilan edildiğinde, Shetland Adalarının en büyüğünde çadırda kalıyorduk. Daha sakin bir yerde yaşamak daha iyi olur diye düşünürken bu fırsatı verdiler” dedi.

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Elektriği ve suyu olmayan kulübede yaşamaktan memnun olduğunu anlatan Lewis’e, her gün tekneyle kendisine kömür ve su taşınıyor.

Balık tutarak karnını doyuran, köpeği Jet için de üç hafta yetecek kadar maması olan Lewis içinde bulunduğu durumdan memnun olduğunu şöyle ifade etti: “Hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum. Uzun süredir yoldayım. Bu dinlenme iyi geldi. Yasak kalkar kalkmaz yolculuğa ve bağış toplamaya devam edeceğim.”