İzolasyon sürecindekiler bileklikle izleniyor: Pozitiflere kırmızı, temaslılarına mavi

Karabük ve Mardin’de Covid-19 izolasyon sürecindeki kişiler bileklikle izleniyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Karabük İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 25 Ağustos’ta alınan karar gereğince, tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden Covid-19 pozitif hastalar ve temaslılarına, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ya da Valilik denetim ekipleri tarafından tek kullanımlık hasta bilekliği takılıyor.

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Karar doğrultusunda, denetimlerde bilekliğini çıkardığı tespit edilenlere izolasyon kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulanacak.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, pozitif vakalara kırmızı, temaslılarına ise mavi bileklik taktıklarını söylerek bleklik takılan kişi sayısının 1500’ü geçtiğini söyledi.

Mardin’de de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden Covid-19 test sonucu pozitif vakalar ile temaslı kişilere İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince tek kullanımlık hasta bilekliği takılması kararı aldı.

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Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Denetimlerde bilekliğini çıkarmış olan vatandaşlarımıza izolasyon kurallarını ihlal ettikleri için yasa gereği 3 bin 150 TL para cezası uygulanacak. Bilekliği yanlışlıkla kopan ya da yırtılan vatandaşlarımızın cezai müeyyide ile karşılaşmamak adına durumu derhal filyasyon ya da denetim ekiplerine bildirmesi gerekmektedir. Evleri ya da izole oldukları ortamın dışında hasta bilekliği ile sosyal hayata karışan ve halk sağlığını tehdit eden kişiler (535) 307 12 94 no’ lu telefona ihbar edilebilecektir.”