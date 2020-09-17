İzolasyon kuralını ihal ettiği için yurda yerleştirildi, elektrik kesintisini fırsat bilip kaçtı

Van’da ailesinde Covid-19 hastası olması nedeniyle izolasyona alındığı evinden çıktığı için yurda yerleştirilen İ.P. buradan da kaçtı.
Gevaş ilçesinde aile üyelerinde poztif vaka çıkması üzerine izolasyona alındığı evinden çıktığı saptanan İ.P., Tuşba ilçesindeki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.
Dün gece yaşanan elektrik kesintisini fırsat bilen İ.P.’nin yurttan kaçması üzerine polise bilgi verildi.
İ.P. Gevaş ilçesindeki evinde yakalandı. Özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla evinden alınan İ.P., yeniden yurda getirildi. 14 gün karantinada tutulacağı öğrenilen İ.P. hakkında adli işlem yapıldı.