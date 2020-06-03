İzolasyon kuralına uymadı; 12 kişiye virüs bulaştırdı

Mersin’den Van’ın Tuşba ilçesine giden bir otobüs şoförü izolasyon kurallarına uymadı. ‘Corona’ testi pozitif çıkan şoförün, 12 kişiye virüs bulaştırdığı belirlendi. Yaşadığı apartman ve iki ev karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

Mersin’den Van’a giden otobüs şoförü, sağlık ekiplerince yapılan taramada 14 gün boyunca izolasyonda kalması için tutanakla eve gönderildi. Birkaç gün sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Covid-19’a yakalandığı ortaya çıktı. Onunla yaşayanlar ve temasta olduğu kişilere ulaşıılarak yapılan testler sonucu evde izolasyona dikkat edilmediği için aynı aile ve bağlantılı olan 12 kişiye virüsün bulaştığı tespit edildi.

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Şoförün yaşadığı, Kalecik Mahallesi’ndeki apartmanın yanı sıra Gedikbulak Mahallesi’nde ziyaret ettiği kayınpederinin evi ve bir başka ev daha karantinaya alınarak tarama çalışması başlatıldı.

Van Valiliği ise kentteki toplam vaka sayısının 503, taburcu olan hasta sayısının 450, tedbir amaçlı karantinaya alınan kişi sayısının 70 bin olduğunu açıkladı. 19 bin kişinin hala karantinada olduğu belirtildi.