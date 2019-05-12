İznik’te imamdan sigara içen kadına hakaret

Bursa’dan İznik’e gezmeye gelen Nilay Vural, Abdulvahap Camii’nin yanında sigara içtiği için imam Yaşar Ar’ın tepkisiyle karşılaştı. Vural, kendisine “Utanmıyor musun sigara içmeye burada? Git, başka yerde iç” diyen Ar’dan şikayetçi olurken, polis, kadın ile imamın ifadesine başvurdu.

Fotoğraf: DHA

Bölge esnafından Eyüp Poyraz olayı şöyle anlattı: “Buraya gelen ziyaretçi, Abdulvahap Camii’nin alt tarafında, çamların önünde sigara içiyor. İmam da geldi, kadına bağırdı; ‘Burada sigara içemezsin, burası neresi?’ diye hakaretler yağdırdı.”

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Esnaf Recep Öztürk ise “Ben de şikayetçiyim. Her türlü baskıyı yapıyor. Ablama, bana sataşıyor. Annemi de aşağılamıştı, ‘Seni ayağımın altına alırım’ demiş. Sonuna kadar şikayetçiyim” diye konuştu.