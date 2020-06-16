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Yaramazlara biraz batar!

İznik Gölü’nde avladığı altı yayın balığını 21 bin liraya sattı

İznik Gölü’nde avlanan balıkçı Zelkif Bektaş altı yayın balığı yakaladı. Her biri yaklaşık 1.5 metre boyunda ve 90 kilo ağırlığında olan balıkları, 21 bin liraya restoran işletmecisine sattı.

Fotoğraf: DHA

İznik Gölü’nün Orhangazi mevkisinde avlanan Bektaş, ağlarına takılan yayın balılarını arkadaşlarının yardımıyla sahile taşıdı ve tezgahta teşhir etti. Çok sayıda kişi balıkların fotoğrafını çekerken lokanta sahibi Orhan Yavaş, yayın balıklarına talip oldu.

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Gölde avlanan bir başka isim Ali Eken şunları söyledi: ”İznik Gölü artık iyi korunmaya başlandı. Özellikle jandarma bot ekibi kaçak avlananların önüne geçerek düzeni sağladı. Uzun zaman sonra ilk kez sürü halinde yayın balığı görüldü ve avlandı. Bu bizim için büyük bir mutluluktur.” 

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