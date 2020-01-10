İzmit’te masaj salonuna fuhuş operasyonu: Üç gözaltı

Kocaeli’nin merkez İzmit ilçesinde, masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda üç kişi, ‘fuhşa aracılık ve yer temin etmek’ suçundan gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden reklam yaparak fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla ilçedeki bir masaj salonunu takibe aldı. Salona müşteri olarak giden çok sayıda kişinin ifadesine başvuran polis, operasyon düzenleyerek C.Ö., A.A. ve Ç.A.’yı gözaltına aldı.

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Fuhuş yaptığı tespit edilen iki kadın, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan ikisi kadın üç kişi ise adliyeye sevk edildi.