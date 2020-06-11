İzmirli hayırsever, veresiye defterlerindeki 60 bin liralık market borcunu kapattı

İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan bir hayırsever, beş marketin veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu kapattı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Atatürk Mahallesindeki bir markete giden bir hayırveser, veresiye defterindeki borçlarını ödemekte güçlük çeken olup olmadığını sordu.

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Market işletmecisinin borçlarını ödeyemediklerini belirttiği kişilerin borçlarını kapattıktan sonra ilçedeki dört markete daha giderek ödeme yaptı. Kimliğini açıklamak istemeyen hayırsever beş markette toplam 60 bin liralık borç kapattı.

Market sahiplerinden İzzet Açıl, tanımadığı bir kişinin markete giderek veresiye defterindeki borcunu ödeyemeyen olup olmadığını sorduğunu anlattı.

Hayırseverin, iki yıldır borcunu ödemeyen bir aile olduğunu söylemesi üzerine tutarın tamamını kapattığını aktaran Açıl şunları söyledi: “Hayırseverin ilçedeki başka marketlere aynı şekilde gittiğini ve borç ödediğini öğrendik. Allah kendisinden razı olsun. Ekonomik açından sıkıntılı zamanlar geçiren ailelerin yüzünü güldürdü.”