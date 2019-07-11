İzmirli esnaf, helalleşmek için gazeteye ilan verdi

İzmir’in Torbalı ilçesinde, ticaretle uğraşan Ramazan Tetik (57), hacca gitmeden önce alacaklılarıyla ve kendisine borcu olanlarla helalleşmek için yerel gazeteye ilan verdi.

Fotoğraf: DHA

İlçedeki kapalı pazar alanındaki dükkanında tarım ilacı, sebze tohumu ve gübre satan Tetik, 15 Temmuz’da ablasıyla hacca gideceğini, hesaplarını kapatıp, borç yüküyle değil gönül rahatlığıyla yola çıkmak istediğini söyledi.

Reklam

Tetik, bu amaçla verdiği ilanda alacaklı ve borçlulara şöyle seslendi: “Bu 50 yıl içinde benden alacağı olanların gideceğim gün saat 19.00’a kadar dükkanıma bekliyorum. Benim hakkım geçtiyse herkese hakkımı helal ediyorum. Bana borcu olanların da en kısa zamanda borçlarını ödemelerini bekliyorum.”

İlanı verdikten sonra dükkanına çok sayıda gelen olduğunu söyleyen Tetik, “Kul hakkı çok önemli. Benim meşhur olma gibi bir niyetim yok. Sadece helalleşmek istiyorum” dedi.

Birkaç yıl önce ilaç sattığı bir çiftçinin satın aldığı ot ilacının bezelyeleri öldürdüğünü söylediğini anlatan Tetik, “Bu nedenle ona domates ilacı verdim, helalleştik. Başka biri geldi. 915 lira borcu varmış bana. 15’ini sildik, 900 ödedi; borcunu kapattık” dedi.

Reklam

Ramazan Tetik’in hem müşterisi hem de dostu olan Osman Bayındır ise şunları söyledi: “Ramazan’ı 25 yıldır tanırım. Çiftçilik yapıyorum. İlaçlarımı tohumlarımı buradan alırım. Bugün helalleştik. Ondan alacağım değil de vereceğim çok oluyor. Çiftçilik ve hayat şartları zor. Çıkardığımız mahsuller para etmeyince borçlu kalıyoruz. Bugün de bana hakkını helal etti. Onunkini biz ödeyemeyiz.”