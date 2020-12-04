İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Seferihisar açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) tarafından büyüklüğü 6.6 olarak ölçülen depremde 116 kişi hayatını kaybetmiş, 1034 kişi yaralanmıştı.
AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 12:34’te İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği ise 9.9 kilometre.
Deprem kentte, özellikle de kıyı kesimlerde kısa süreli paniğe neden oldu.