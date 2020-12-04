İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın katıldığı programda tank palet fabrikasıyla ilgili açıklamaları nedeniyle Habertürk’e getirilen program durdurma cezası için, “Ordumuza uzatılan dil kesinlikle ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz, zaten böyle bir konuda ifade özgürlüğünden de bahsedilemez” dedi.