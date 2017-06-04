İzmir’in ‘Onur Yürüyüşü’: Alışın gitmiyoruz!

İzmir’deki 5’inci Onur Yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Kaos GL)
Yaramazlara biraz batar!
Neden bunca seçim ardından istifa etmeyi hiç düşünmediniz?
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bu hafta meclise gelmesi beklenen zeytinlik yasa tasarısını “Türkiye’nin büyümesi lazım” sözleriyle savundu.
Halk TV, Ankara’da çalışma yapan bir kepçenin kabloları koparması sonucu saatlerdir yayın yapamadıklarını duyurdu.
KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için öğretmen Semih Özakça’yla başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen, cezaevinden mesaj gönderdi.
Yılın ilk beş ayında 173 kadın öldürüldü.