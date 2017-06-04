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Yaramazlara biraz batar!

   
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İzmir’in ‘Onur Yürüyüşü’: Alışın gitmiyoruz!


İzmir’deki 5’inci Onur Yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Kaos GL)

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