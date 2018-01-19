İzmir’in nüfusundan fazla: Türkiye en çok sığınmacıyı barındıran ülke

Türkiye, 4 milyon 300 binle dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke.

Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre Meclis İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde iki yıllık çalışmasını tamamlayan Mülteci Hakları Alt Komisyonu raporuna göre Türkiye’de bu ay itibariyle 3 milyon 400 bin Suriyeli geçici koruma statüsüyle yaşıyor.

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Komisyon, 3 milyon 400 bin Suriyeli’nin Türkiye’ye dört yıllık maliyetini 200 milyar avro olarak açıkladı.

Irak, Afganistan, İran, Somali gibi ülkelerden gelip uluslararası koruma talep eden 300 bin kişi bulunuyor. İkamet izinli 600 bin yabancıyla toplam göçmen sayısı 4 milyon 300 bini buldu. Böylece Türkiye’deki göçmen nüfusu, 2016 sayımındaki İzmir’i geçerek üçüncü büyük il düzeyine ulaştı.

İstanbul ve Ankara dışındaki 79 ili geride bırakan bu rakam, alt sıradaki 21 ilin toplam nüfusuna eşit.