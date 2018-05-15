İzmir’in köklü okulunda müdür ile öğrenciler arasında ‘marş’ kavgası

Kentin en eski okullarından İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Selamettin Demirhan’ın, öğrencilerin Onuncu Yıl ve İzmir marşlarını okumalarına izin vermediği öne sürüldü.

DHA’nun haberine göre öğrenciler 13 Mayıs’taki mezuniyet programında kep atma töreni sırasında geleneksel olarak Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı okunmak istendi.

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Ancak okul müdürünün “Siyasi gösteri” diyerek bunun kabul etmediği iddia edildi. Öğrencilerse müdüre uymayıp marşı okudu.

‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı da atan öğrenciler marşı okurken de hoparlörden yüksek sesle farklı şarkılar çalındı.

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Velilerin telefon kaydına göre müdür, “Ben bu okulda okul marşından başka bir marş söyletmem” dedi.

Öğrenciler ile veliler duruma tepki gösterirken bazıları da kürsüye yürüdü. Bir veli “Burası Türkiye Cumhuriyeti, görev yapmak istemiyorsanız çekilin gidin” dedi.

İl milli eğitim müdürü Ömer Yahşi, konuyla ilgili araştırma yaptırdığını, bilgi beklediğini söyledi.