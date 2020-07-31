İzmir’deki yangının yarattığı tahribat havadan görüntülendi

İzmir’de dün çıkan yangında 25 hektar alan zarar gördü. Tahrip olan alan havadan görüntülendi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre, Balçova Barajı ve teleferik civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında yaklaşık 25 hektar alan zarar gördü.

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Söndürme çalışmasına dokuz helikopter, bir uçak, 48 arazöz, yedi ilk müdahale aracı, altı dozer ve 210 söndürme işçisi katılmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de çalışmalara katılmıştı. Yangın beş saatlik çalışmanın ardından kontrole alınmıştı.