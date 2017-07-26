İzmir’deki yangından 160-240 futbol sahası kadar ormanlık alan etkilendi

İzmir’in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangında 200-300 hektarlık (160- 240 futbol sahası) hektarlık alanın etkilendiği bildirildi.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Ovacık mevkiinde Kırsal Lutüflar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, 35 arazöz, sekiz helikopter, sekiz dozer ve 15 su tankeriyle gün batımına kadar müdahale edildi.
Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli orman yangınında 200-300 hektarlık alanın alevlerden etkilendiğini söyledi.