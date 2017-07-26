İzmir’deki yangından 160-240 futbol sahası kadar ormanlık alan etkilendi

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin imkansız, gümrük birliğinin genişletilmesinin ise hukuk devleti şartlarının yerine getirilmesine bağlı olduğunu söyledi. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Christian Kern, ‘Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına yönelik göstermelik davalar, ya da muhalefet milletvekili Enis Berberoğlu’nun görevini yaptığı için uzun hapis cezalarına çarptırıldığı sürece, gümrük birliğinin genişletilmesi […]