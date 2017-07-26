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İzmir’deki yangından 160-240 futbol sahası kadar ormanlık alan etkilendi

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İzmir’in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangında 200-300 hektarlık (160- 240 futbol sahası) hektarlık alanın etkilendiği bildirildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ovacık mevkiinde Kırsal ​Lutüflar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, 35 arazöz, sekiz helikopter, sekiz dozer ve 15 su tankeriyle gün batımına kadar müdahale edildi.

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Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli orman yangınında 200-300 hektarlık alanın alevlerden etkilendiğini söyledi.

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