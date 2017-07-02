İzmir’deki yangına müdahale eden helikopter düştü

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İzmir’in Menderes ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında Tahtalı Barajı’ndan su alan yangın söndürme helikopteri düştü.

Yüksek gerilim hattından çıktığı öne sürülen yangına müdahale eden bir helikopter, barajdan su alırken su tankının bir cisme takılması nedeniyle suya zorunlu iniş yaptı.

Helikopterin içindeki beş personel su üstünde beklerken, kazayı gören diğer helikopterden can yelekleri atıldı. Bu sırada İZSU güvenlik görevlileri kazayı kurtarma botuna haber verdi. Kurtarma botundaki güvenlik görevlileri yaralılara müdahale için botla baraja açıldı.

İlk önce yaralı ve yüzme bilmeyen iki personel bota alındı. Bir personelin bilinci kapanırken, botla kıyıya getirilen personeller hastanelere kaldırıldı.

Kaza anını anlatan Zeki Üstbaş, “Biz yangın için yaklaşık 18 saattir görev başındayız. Tahtalı barajından su alarak İzmir’in su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan su alma yapısının yangından etkilenmesini önlemek amacıyla çalışıyoruz. Ancak yangına müdahale devam ederken, su almak için baraja yaklaşan helikopterlerden biri düştü. Güvenlik şefimiz Çetin Aydın kazayı fark ederek hemen kurtarma botuyla açılma talimatı verdi. Kendisiyle birlikte botla kaza yerine yaklaşarak yaralılara müdahale ettik. Önce yaralı personeli, sonra yüzme bilmeyeni aldık. Diğer üç personeli aldıktan sonra kıyıya doğru harekete geçtik. Bu sırada şefim Çetin Aydın başı kanayan yaralıya tişörtüyle tampon yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Biz yaralıları kıyıda bekleyen 112 ekibine teslim ettik” diye konuştu.

500 hektarlık alan etkilendi

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 500 hektarda etkili olan onlan yangınının kısmen kontrole alındığını, iki noktada yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Gümüldür’de orman yangının sürdüğü alanda basın açıklamasında bulundu.

Alevler dört saatte 6-7 km ilerlemiş

Türkiye’nin bütün gücünü buraya aktardıklarını belirten Üzmez, şu bilgileri verdi: “Dokuz helikopter, dört uçak, 128 tane itfaiye çalışıyor. 2 bine yakın işçi, mühendis, memur, ben genel müdür olarak başındayım. Rüzgarın yön değiştirmesi bize sıkıntı veriyor. Alevlerin dört saatte 6- 7 kilometre gittiğini gördük. Bu işin sonuçlandırılması oldukça zor. Gece uçuşlarımız yok. Gün ışır ışımaz sabah 5’te havalandık. Saat 06.09 Balıkesir’den gelen helikopterimiz su dolum esnasında düştü. Suya yakın olmasından dolayı beş personelin tamamı yüzeyerek çıktı, cankurtaran simit attı. Gaziemir Devlet Hastanasi’nden geliyorum, ağır bir yaralanma yok. Bu bakımdan rahatladık. Helikopterin düşüş nedeni sanırım dönüş esnasında bir güç kaybı oldu.”

Üzmez, yangında 500 hektarın üzerinde alanın zarar gördüğünü ancak hava şartlarının söndürme çalışmaları açısından olumlu hale geldiğini belirtti.