İzmir’deki termik santral: Daha kaç tane mahkeme kararı gerekecek?

Aralarında İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Ege Çevre ve Kültür Plafformu gibi kurumların da yer aldığı 20 kuruluş ve vatandaşlar, mahkeme kararlarına rağmen çalışmaların devam ettiği İzdemir Enerji 2 termik santraline ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

‘Daha Kaç Tane Mahkeme Kararı Gerekecek?’ başlıklı açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, İzmir valiliğine ve diğer görevli kamu kurum ve kuruluşlarına bir kez daha şöyle seslenildi: “Görevinizi yapın; Mahkeme kararlarını derhal ve eksiksiz uygulayın; Aliağa’daki hukuksuz olarak çalışan termik santrali kapatın; Yeni kirletici faaliyetlere izin vermeyin; Aliağa, Bozköy, Yeni Foça, Menemen Hava Ölçüm İstasyonları verilerini açıklayın.”

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İzmir’de faliyet gösteren İzdemir 2 ve yapılması planlanan Socar termik santrallerinin ‘ÇED olumlu’ kararı geçtiğimiz hafta uzun bir hukuk mücadelesinin sonunda iptal edilmişti.

Açıklamada İzmir milletvekillerine de seslenildi:“Aliağa’nın çevre karnesinin çıkartılması, alınacak önlemleri araştırmak ve tespit etmek için Meclis Araştırması isteyin.”

İzmir’in yerel yönetimi için yaklaşan seçimlerde aday olanlara içinse şu ifadeler kulanıldı:“Aliağa’dan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için ne yapacağınızı açıklayın.”

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Son olarak açıklamada tüm İzmirlilere yönelik olarak şöyle dendi: “Unutmayın ki 29 yıl önce Konak’tan Gencelli’ye oluşturulan insan zinciri sayesinde o zaman gündemde olan termik santral projesi iptal edilmişti. Siz ‘HAYIR’ derseniz, kimse sizin sağlığınızı hiçe sayamaz. Bugünümüz ve geleceğimiz için sessiz kalmayın, itiraz edin, sağlıklı ve dengeli yaşamı savunma mücadelemizde yanımızda olun.”