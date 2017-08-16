İzmir’deki orman yangını sürücülerin görüş mesafesini etkiledi

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İzmir’de çıkan orman yangını kısa sürede kontrole alınırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

İzmir-Çeşme Otoyolu Güzelbahçe mevkiinde yol kenarında bulunan ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, Ege Orman Vakfı Mete Uğuz Otoban Ağaçlandırma alanındaki çam fidanları da yandı.

Yangın nedeniyle oluşan dumanın rüzgarla otoyola savrulmasıyla sürücülerin görüş mesafeleri azaldı, trafik de çift yönlü durduruldu.

Havadan da müdahale edilen yangın kontrole alındı ancak henüz ne kadarlık bir alanın etkilendiği konusunda bilgi verilmedi.