İzmir’deki ‘marş kavgası’nda adı geçen lise müdürü: Karalama girişimi

Öğrencilerin Onuncu Yıl ve İzmir marşlarını okumalarına izin vermediği iddia edilen İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Selamettin Demirhan, iddiaları ‘karalama girişimi’ olarak yorumladı.

Demirhan’ın 13 Mayıs’taki mezuniyet töreninde öğrencilerin iki marşı söylemesine izin vermediği, “Ben bu okulda okul marşından başka bir marş söyletmem” dediği öne sürülmüştü.

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İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın isteği üzerine araştırma yaptırdı.

Araştırma için bakanlığa bilgi notu veren Demirhan, olayın farklı amaçlarla yapıldığını ileri sürdü.

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Demirhan’ın “Okul marşını çaldırmak istedim. Yaşananlar ve yapılanlar tarafıma yöneltilen karalama girişimi, şahsiyetimi yıpratmaya yönelik faaliyet” dediği öğrenildi.

Görüşleri sorulan okul yöneticileri ise Demirhan’ın okulda olmadığını, gerekli açıklamanın bilgi notunda yapıldığını ve değerlendirmede bulunmak istemediklerini söyledi.

Öte yandan müdür hakkında idari soruşturma başlatıldı, bakanlık müfettiş görevlendirdi.