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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’deki Las Tesis gösterisinde gözaltına alınan 20 kadın serbest

Şili’de kadınların başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protestonun benzerini pazar günü İzmir’de yapan gruptan gözaltına alınan 20 kadın, emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde düzenlenen danslı gösteriye katılan 25 kadın hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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Kadınlar, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir kısmı gösteri günü bir kısmı da daha sonra adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Emniyette ifadeleri alınan 20 kadın serbest bırakıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, gözaltı kararı verilen birçok kadın hakkında, PKK, DHKP-C ve MLKP gibi terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle daha önceden soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

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