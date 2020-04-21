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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’deki kapalı cezaevinde 64 pozitif vaka daha çıktı

İzmir’de, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan H.A.’nın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan filyasyon çalışmasında, 64 hükümlü ve tutuklunun daha testi pozitif çıktı.

Fotoğraf: Reuters

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bütün hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarının iyi olduğunu, yoğun bakımda tedavi gören kalp hastalığı bulunan 70 yaşındaki bir hükümlünün de sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından servise alındığını bildirildi.

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H.A’.nın ishal, kırgınlık gibi şikayetlerle sağlık kurumuna sevk edilmesinin ardından yapılan testi pozitif çıkmıştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 13 Nisan’da açık cezaevlerinde üç mahkumun corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Kapalı cezaevinde vaka görülmediğini söyleyen Gül 14 pozitif vakanın da tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.

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