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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’deki depremle ilgili paylaşımları nedeniyle üç kişi tutuklandı

İzmir’deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 19 kişiden üçünün tutuklandığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir’deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldığını, gözaltına alınan 19 kişiden üçünün tutuklandığını bildirdi.

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İnce, Twitter hesabından, tahkir edici içeriklerin karşısında duracaklarını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu kapsamda 69 ayrı gönderi tespit edildiğini bildiren İnce, “52 şahıs hakkında işlem yapıldı, 19 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. Ekipler siber devriyeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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