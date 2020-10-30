İzmir’deki depremde 17 can kaybı, 709 yaralı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde 17 kişinin hayatını kaybettiği, 709 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın ilk açıklamasında, biri boğulma olmak üzere deprem nedeniyle dört kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı sayısı da 120 olarak açıklandı. Ardından yaralı sayısı 152’ye yükseldi.

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Saatler geçtikte hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı da arttı. AFAD, saat 19:45 itibariyle can kaybının 12’ye yükseldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saat 20:20 sıralarındaki açıklamasında, “Son olarak buraya gelirken vefat sayımız 12 idi. Yaralı sayımız 438 idi. Bunlar içerisinde beş vatandaşımız ameliyatta. Sekiz vatandaşımız yoğun bakımdaydı” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaralı sayısının 522 olduğunu söyledi. AFAD, saat 22:20’de yaralı sayısının 607’ye yükseldiğini bildirdi. Saat 23:15’teki açıklamada, can kaybının 17’ye, yaralı sayısının da 709’a yükseldiği kaydedildi.

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Deprem sonrası bölgeye 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Sakarya, Bursa ve Afyon’dan da üç mobil koordinasyon TIR’ı bölgeye yönlendirildi.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında bugün saat 14:51’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çok sayıda bina yıkılmıştı.