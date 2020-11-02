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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’deki deprem sonrası dokuz gözaltı: Yıkılan binaların müteahhitleri de var

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında AFAD’a göre 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların müteahhitleri ve fenni mesullerinin aralarında bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

30 Ekim’de Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalarda ölüm ve yaralanma olaylarıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Soruşturmalarda Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulu E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı’ndaki market sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulu T.A., Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D., Rızabey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı.

Soruşturmada iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Depremde 91 kişi hayatını kaybetti. Yaralananların sayısı ise 994.

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