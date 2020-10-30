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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’deki deprem sonrası Avcılar’da binada çatlak

İzmir’de meydana gelen depremin ardından İstanbul’un Avcılar ilçesindeki bir binanın kolonları çatladı.

Deprem, İstanbul’da da hissedilmişti. (Fotoğraf: DHA)

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında bugün saat 14:51’de AFAD’a göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çok sayıda bina yıkılmıştı.

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Avcılar’daki Ambarlı Mahallesi’nde Yavuz Sokak’ta beş katlı binanda yaşayan aile, kolonların çatladığını belirterek durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, binanın üst katındaki kolonda çatlak belirledi. Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri binaya gidene kadar binanın tahliyesine karar verildi.

Belediye görevlileri de binanın boşaltılmasına ilişkin karar verdi. Binanın performans testi yapılıncaya ve sağlam raporu alınıncaya kadar boşaltılması kararlaştırıldı.

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Ailelerden iddia

Aileler, binalarının sağlam olduğunu öne sürerken, üst kattaki komşularının yapının kentsel dönüşüme girmesi için çaba harcadığını, Ege Denizi’ndeki depremi bahane ederek ekipleri çağırtıp tahliye kararı aldırttığını öne sürdü.

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