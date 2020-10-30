İzmir’deki deprem nedeniyle dört maç ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ege Denizi’ndeki deprem sebebiyle Göztepe – Alanyaspor maçı dahil dört karşılaşmanın ertelendiğini açıkladı.
İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir’i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı dört karşılaşma ertelendi.
Süper Lig’de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig’de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig’deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihte yapılacak.”