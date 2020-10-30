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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’deki deprem: Dört can kaybı, 152 yaralı

AFAD, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde dört kişinin hayatını kaybettiğini, 152 kişinin yaralandığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın açıklamasında şöyle dendi: “Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi’nden alınan bilgilere göre, biri boğulma olmak üzere dört vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız da yaralanmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon’dan üç mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir.”

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AFAD, ikinci açıklamasında, yaralı sayısının 152’ye yükseldiğini belirtti.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında bugün saat 14:51’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çok sayıda bina yıkılmıştı.

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