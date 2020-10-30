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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’deki deprem: 12 can kaybı, 438 yaralı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde 12 kişinin hayatını kaybettiği, 438 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın ilk açıklamasında, biri boğulma olmak üzere deprem nedeniyle dört kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı sayısı da 120 olarak açıklandı. Ardından yaralı sayısı 152’ye yükseldi.

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Saatler geçtikte hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı da arttı. AFAD, saat 19:45 itibariyle can kaybının 12’ye yükseldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saat 20:20 sıralarındaki açıklamasında, “Son olarak buraya gelirken vefat sayımız 12 idi. Yaralı sayımız 438 idi. Bunlar içerisinde beş vatandaşımız ameliyatta. Sekiz vatandaşımız yoğun bakımdaydı” dedi.

Deprem sonrası bölgeye 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Sakarya, Bursa ve Afyon’dan da üç mobil koordinasyon TIR’ı bölgeye yönlendirildi.

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İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında bugün saat 14:51’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çok sayıda bina yıkılmıştı.

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Seferihisar açıklarındaki deprem sonrası binalar yıkıldı

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