İzmir’deki çifte cinayetin katil zanlısı otelde yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde ilçe sağlık müdürü Fuat Mehmet Park ve bir doktorun eşini öldüren, bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Soruşturma sürerken, olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Zanlının önce İlçe Sağlık Müdürü Park’ın evine gittiği, para istediği, alamayınca çıkan arbedede Park’ı öldürdüğü öğrenildi. İstediği parayı alamayan zanlının, ardından yolda yürürken Dr. Harun Gülcemal’le karşılaştığı belirtildi.

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Olaydan sonra ifadesine başvurulan Dr. Harun Gülcemal ise emniyette olayı anlattı. Üniversitede okuyan çocuğunu karşılamak üzere aracına binen Dr. Gülcemal, zanlının aracının yanına geldiğini, kendisinden para istediğini anlattı.

Dr. Gülcemal, “Üzerimde para yok” dediğini, bunun üzerine cinayet zanlısı nın “O zaman eve gidip alalım” dediğini ve eve gittiklerini söyledi. Evde eşi ve yatalak olan annesinin bulunduğunu söyleyen Dr. Gülcemal, zanlıya eşinin para vermemek için direndiğini, zanlının ise tabancayı annesinin üzerine doğrultup, “Vururum bak” diye tehdit ettiğini, tetiğe bastığını ancak tabancanın ateşlemediğini de söyledi.

Dr. Gülcemal, eşinin vurulduğu anları anlatırken, tabancanın ateş almaması üzerine Hatice Gülcemal’in zanlının elindeki silahı kurusıkı zannederek hamle yapmasının ardından zanlının bir kez daha tetiğe bastığını ve eşinin vurulduğunu söyledi. Bunun üzerine silah zoruyla ATM’ye gittiklerini ve zanlıya çektiği parayı verdiğini anlatan Dr. Gülcemal, ifadesinin sonunda sinir krizi geçirdi.

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Çifte cinayetin katil zanlısı, olay mahallinden sonra kaçıp gittiği Yazıbaşı Mahallesi İzmir Caddesi’ndeki otelde yakalandı. Saldırganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde montunun kapüşonunu başına geçirdiği ve telaşlı olduğu dikkat çekti.