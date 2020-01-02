İzmir’de yol kenarında pusu kurup ateş ettiler: İki kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde dün gece, yol kenarında pusu kuran silahlı grup beyaz bir otomobil geçtiği sırada gizlendikleri yerden çıkarak ateş etti. Saldıraya uğrayan otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçarken yoldan geçen bir otomobil sürücüsü ile kurye kurşunların hedefi oldu; ikisi de hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Saat 23:00 sıralarında, İnönü Caddesi üzerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerin açtığı ateş sonucunda yaralanan kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve Lokman Çakır (40) ağır yaralandı.

Reklam

Silah sesleri çevrede panik ve korkuya neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken Çakır ve Kara, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İkili kurtarılamadı.

Çakır ve Kara’nın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, saldırganları ve saldırıya uğrayan otomobildeki kişiyi tespit etmek için çalışma ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.