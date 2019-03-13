İzmir’de yeraltı park istasyonu inşaatında göçük

İzmir’de metro trenleri için yeraltı park istasyonu çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İki bekçinin göçük altında kaldığı sanılıyor.

Fotoğraf: DHA

İzmir büyükşehir belediyesi metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için Halkapınar semtinde iki katlı yeraltı parkı yapmak için bir süredir çalışmalarını sürdürüyor.

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Aynı anda 115 vagonun park edebileceği, yapım çalışmaları süren tesiste bugün saat 03.00 sıralarında göçük meydana geldiği belirtildi. Şantiyede bulunan iki bekçiye ulaşılamadığı, göçük altında kaldıklarının sanıldığı belirtildi. Arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.