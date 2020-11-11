İzmir’de yeni ‘corona’ kısıtlamaları

İzmir’de İl Hıfzıssıhha Kurulu, açık alanda sigara içmeyi yasakladı, 65 yaş üstüne de sokağa çıkma kısıtlamaları getirdi.

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ‘corona’ yasaklarını, Twitter üzerinden şöyle duyurdu: ”Değerli İzmirliler; Doğal olarak son günlerde depreme yoğunlaşmış bulunuyoruz. Ancak tüm dünyanın henüz değişmeyen gündemi CORONA, İzmir’de de tırmanışta. Depremin olduğu günki rakamlara kıyasen bu gün iki katından fazla bir artış gerçekleşmiş durumda.Bu bağlamda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir’de sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstünün 10-16 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmış; Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç haftalık olduğuna bakmaksızın hamileler idari izinli sayılmıştır. Özel sektör mesai düzenlemesi çalışmaları da devam etmektedir. Temizlik, maske, mesafe kurallarına uyalım, sağlıklı kalalım.”