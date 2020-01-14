İzmir’de yedi cemevine ibadethane statüsü verildi

İzmir’de yedi cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak geçmesi kararlaştırıldı.

Fotoğraflar: DHA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapılan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı ocak ayı birinci toplantısında, Bornova ilçesinde iki, Aliağa, Bayraklı, Çiğli, Konak ve Selçuk ilçelerinde birer cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesine yönelik komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü.

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Soyer, cemevlerinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesinin kamu vicdanıyla ilgili olduğunu ve herhangi bir kamu otoritesi tarafından geri çevrilemeyeceğini belirtti.

AKP: ‘Popülist siyaset’

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise “Önerge gündemde kalsın, bakanlıktan görüş soralım. Popülist siyasetle adım atmamız ve sonuç almamız zor” diyerek, bu kararın hukuksal altyapıyla ilgili birtakım sorunları barındırdığını söyledi.

AKP’li ve MHP’li diğer üyelerin aksine ‘evet’ oyu kullanan MHP’li Osman Mert ise şöyle konuştu: “Kamu ve kendi vicdanımda desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Cemevine girmiş, orada onu hissetmiş biri olarak destekliyorum ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.”

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Geçen sene 7 Aralık’ta Samsun’da Atakum İlçe Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla alınan kararla, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ne ait Atakum Cemevi’ne ‘ibadethane’ statüsü verilmişti. Teklife CHP ve İYİ Parti grubu ‘evet’ oyu verirken AKP ve MHP grubu ‘ret’ oyu kullanmıştı.