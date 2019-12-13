İzmir’de yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 83 sığınmacı yakalandı

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 83 sığınmacı yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Dün saat 00.23’de, Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir grup sığınmacının bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 23’ü Kongo, altısı Mali, dördü Afganistan ve ikisi Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 35 sığınmacı yakalandı. 15’i erkek, dokuzu kadın ve 11’i çocuk olan grup kıyıya çıkarıldı.

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Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında ise 10 Aralık’ta lastik botta; 29’u Filistin, 17’si Suriye ve ikisi Irak uyruklu olmak üzere toplam 48 sığınmacı yakalanmıştı. 21’i erkek, sekizi kadın ve 19’u çocuk olan grup, kıyıya çıkarıldı.

Her iki operasyonda yakalanan toplam 83 göçmen, kimlik tespit işleminden sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.