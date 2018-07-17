İzmir’de yangın: En az 60 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü

İzmir’deki orman yangınında en az 45 hektar (60 futbol sahası) büyüklüğündeki alan küle döndü.

Ajansların bildirdiğine göre bugün akşam saatlerinde Bayındır ilçesindeki Lütuflar köyü yakınlarına yol kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 40 arazöz, 12 dozer, 10 helikopter, üç uçak ve 250 yangın işçisi sevk edildi.

Havanın kararmasıyla yangına havadan müdahale imkanı kalmadı. Bölgeye İzmir, Çanakkale, Antalya, Muğla, Aydın ve Balıkesir’den destek ekipleri de gönderildi.

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AA’ya konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, saat 22.42 itibariyle yangının kontrole alınamadığını söyledi.

Aybal şu bilgileri verdi: “Yangında 25’i orman 20’si zeytinlik alan olmak üzere 45 hektar tahrip oldu. Tehlike devam ediyor. Yangının hızlı ilerlemesi durdu. Umarım birkaç saat içinde iyi haberi vereceğiz.”