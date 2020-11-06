İzmir’de valiliğin 2009’daki raporu: 1490 binada sadece 39’unun yapı kalitesi iyi

İzmir Valiliği ile İnşaat Mühendisleri Odası’nın 2009 yılındaki yapı stoku araştırması, depremin yıkıma neden olduğu Bayraklı’da birçok yapının dayanıklı olmadığını ortaya koymuş.

Fotoğraf: AA

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre Bayraklı’nın Manavkuyu ile Karşıyaka’nın Alaybey ve Karabağlar Basın Sitesi mahallelerini kapsayan, ‘Deprem Riski Açısından İzmir’deki Üç Pilot Bölgede Yapı Stoğunun Değerlendirilmesi’ başlıklı çalışma, 6 Temmuz 2009’da başlayıp 20 Ağustos 2009 tarihinde hazırlandı.

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Çalışmada, pilot bölgelerdeki yapıların yaşı, ada ve parsel numaraları, taşıyıcı sistem türü öğrenildi. Nüfus yapısı ve bina sahipliğiyle ilgili bilgiler edinildi.

Araştırma kapsamında Manavkuyu semtinde 696, Alaybey semtinde 259, Basın Sitesi’nde 535 bina tarandı.

Hazırlanan raporda üç mahalledeki 1490 binanın büyük çoğunluğunda inşaat kalitesinin zayıf olduğu sonucuna ulaşıldı. Sadece 39 binada yapı kalitesi iyi bulundu.

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Depremde en büyük yıkımı yaşayan Bayraklı’ya bağlı Manavkuyu Mahallesi’nde o dönem 696 binadan sadece 15 binanın inşaat kalitesinin iyi olduğu, 377’sinin orta kalite, 304’ünün ise zayıf olduğu saptandı.

Raporda ayrıca Alaybey semtinde 144, Karabağlar Basın Sitesi’nde ise 226 binanın inşaat kalitesinin zayıf olduğu belirlendi.

Depremde beş binanın yıkıldığı Manavkuyu semtinde binaların sadece yüzde 2’sinin inşaat kalitesinin iyi olduğu belirlendi.

Raporun sonuç kısmında şöyle dendi: “Mevcut yapı stokumuzun büyük bir kısmını kaçak binalar teşkil etmektedir. Bu nedenle kaçak binaların deprem dayanımının artırılması konusu devlet politikası olarak ele alınmalıdır. Binası depreme karşı zayıf olan, güçlendirilmesi ekonomik olmayan yapılar en kısa zamanda boşaltılarak bir plan çerçevesinde kentsel dönüşüm projeleri üretilmelidir.”