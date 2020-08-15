İzmir’de ‘ücretsiz aktarma’ kaldırıldı

İzmir’de toplu taşımada ücretsiz aktarma kaldırıldı.

Fotoğraf: izmir.bel.tr/

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde bugün CHP ile İYİ Parti’nin toplu taşımadaki aktarma ücretlerine ilişkin zam teklifi görüşüldü. Teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

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Buna göre, ilk biniş ücreti 10 kuruş indirim yapılarak 3.56 liradan 3.46 liraya düşürüldü. 90 dakikalık aktarma süresi 120 dakikaya çıkarıldı.

İzmirliler artık ilk iki aktarmada 50’şer kuruş ödeyecek. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş tarifelerinde değişiklik yapılmadı. Bu gruptakiler aktarma ücreti de ödemeyecek. Uygulama 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

Belediyenin zararını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Covid-19 kısıtlamalarının yoğun olarak uygulandığı mart-temmuz aylarında, geçen yılın aynı dönemine göre 225 milyon liralık hasılat kaybı olduğunu söyledi.

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Öte yandan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu ulaşım ücreti 1 kuruş yapıldı.