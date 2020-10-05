İzmir’de toplu ulaşım ve konaklamada HES kodu zorunlu

İzmir’de Covid-19 tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi.

Fotoğraf: izmir.bel.tr

AA’nın aktardığı valilik açıklamasına göre ildeki tüm toplu ulaşım araçlarında ve konaklama tesislerinde Covid-19 tedbirleri arttırılacak, herhangi bir ayrım olmaksızın HES kodu istenecek.

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Şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik akıllı seyahat kart sistemleri ile HES uygulaması arasında gerekli entegrasyon sağlanacak.

‘Kartlar askıya alınacak’

‘Corona’ tanısı konan veya temaslı olduğu belirlenenlerin kişiselleştirilmiş seyahat kartları izolasyon süresi boyunca geçici olarak askıya alınacak.

İzolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli idari yaptırım uygulanacak.

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‘Misafir izolasyon odaları’

Konaklama tesislerinde ise HES kodu sorgulaması müşterilerin kabulü sırasında yapılacak, herhangi bir riski bulunmayan, tanılı ya da temaslı olmayan kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.

Kovid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu belirlenen müşteriler, ‘misafir izolasyon odaları’na yerleştirilecek.

Söz konusu tedbirleri uygulamayan konaklama tesisleri, 10 gün boyunca faaliyetten men edilecek. Alınan kararlara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak.

İstanbul’da da başlamıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB) geçen hafta kentte anonim İstanbulkartların HES koduna göre kişiselleştirilmesi için çalışmaların başladığını duyurmuştu.





