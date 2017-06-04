İzmir’de taşocağı eylemi: Tarım arazilerine zarar verecek, su dengesini bozacak

İzmir’de yurttaşlar açılmak istenen taşocağına karşı tarım arazilerini olumsuz etkileyeği gerekçesiyle eylem yaptı.

Ödemiş ilçesindeki Ardıcak, Mursallı, Günlüce, Çağlayan, Dolaylar ve Çobanlar köylerinin ortak yaylası Ayvacık’a açılmak istenen taşocağına tepki var.

Yaylada toplanan yurttaşlar ‘Suyuma, toprağıma, ormanıma dokunma’ pankartı açtı.

Tarım arazilerine zarar verecek

Ödemiş Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği Başkanı Selahattin Bağlı, taşocağının açılması halinde yayladaki verimli tarım arazilerinin tozdan üretim yapılamaz hale geleceğini, su kaynaklarının değişeceğini söyledi.

Bağlı, taşocağının kurulmak istendiği bölgenin Ayvacık ile Subatan yaylaları arasında olduğunu ifade ederek, bölgenin önemine dair bilgi verdi: “Bu arazide Ödemiş’in, Salihli’nin hatta Ege bölgesinin en iyi domatesi, patatesi, barbunyası, fasulyesi yetişmektedir. Ayrıca geçimini hayvancılıktan sağlayanlar tarafından bölgede silajlık mısır üretimi yapılmaktadır. Burada taş ocağı açılması konumunda, toz ve atıklardan dolayı bu ürünlerin tamanında kalite düşecek. Bu da tarımsal arazilerin terkedilmesi demek oluyor. Öğrendiğimiz kadarıyla ilk etapta 24 hektarlık, ikinci etapta ise 75 hektarlık bir alanda taşocağı yapılmak istenmektedir. Her hektarda ortalama 100 ağaç olarak düşündüğümüzde, büyük bir ağaç katliamı da yaşanacak. Bu nedenle de endişeliyiz. bu nedenle yaylamıza taşocağı açılmasına karşıyız.”

Su dengesi de bozulacak

Dolaylar Köyü Mahallesi Muhtarı Fatih Kocamaner, bölgede doğal üç su kuyusu olduğunu ifade ederek, “Burada bir taş ocağı çalışması halinde, su dengesi bozulacaktır. Bir taş ocağı yapılması halinde, yer altındaki dalgalanmadan dolayı düdenlerimiz tıkanabilir. Bölge ya da su altında kalabilir. Bir an önce yanlıştan dönülsün” diye konuştu.

Ardıcak Köyü Muhtarı Nihat Bardakçı, “Yerin altında, 1500 metrekarelik Ege’nin en büyük mağarası olduğunu biliyoruz” dedi.