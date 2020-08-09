İzmir’de taksi ücretlerine zam

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, kentteki taksilerde taksimetre açılış ücretlerinin 3.90 liradan 4.20 liraya, kilometre ücretinin de 3.70 liradan 4.30 liraya çıkarıldığını bildirdi.

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AA’nın haberine göre, Anık’ın yazılı açıklamasında İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla taksi taşıma tarifesinin iki yıl sonra güncellendiği belirtilirken, diğer büyükşehirlerdeki gibi kısa mesafe düzenlemesine gidildiğini ve indi-bindi bedelinin 10 lira olduğu ifade edildi.

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Yeni tarifenin 11 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak. Anık, zammın iki yıllık enflasyonun yarısı oranında olduğunu belirtti.

Anık, akaryakıt, lastik, yedek parça başta olmak üzere giderlerdeki artışlar nedeniyle zamdan başka seçenek kalmadığına işaret ederek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bir önceki fiyat düzenlemesinin yapıldığı Temmuz 2018’den bu yana tüketici enflasyonu TÜFE oranı yüzde 30 civarında gerçekleşti. Kilometre ücretindeki artış ise iki yıllık enflasyonun yarısı oranında, yaklaşık yüzde 16. Hem taksi kullanıcılarını hem de esnafımızı düşünerek UKOME tarafından böyle bir fiyat güncellemesine gidildi. Taksi müşterilerimiz ile esnafımızın en çok karşı karşıya geldiği kısa mesafe sorunu da çözüme kavuşmuş oldu. İstanbul’da iki yıldır, Ankara’da da bir yıldır uygulanan indi-bindi ücreti ile bu sorun İzmir’de de ortadan kalkacak.”