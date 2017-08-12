İzmir’de tacize uğrayan kadını döven polise soruşturma açıldı

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İzmir’de tacize uğrayan kadını darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıyan polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Alsancak’ta arkadaşıyla yürürken önce tacize, ardından polis şiddetine uğradığını belirten Derya adlı kadın olayı şöyle anlatmıştı: “Eve dönüyorduk zaten. Motosikletli iki genç, elle taciz ettiler beni. Polisleri gördük. Yardım istemek amacıyla yanlarına gittik. ‘Plakayı alamadık, gördüyseniz yardımcı olabilir misiniz?’ dedim. Direk yere yatırdı zaten. Kırık ayağımın üzerine bastı. Tekmeledi her yerimi. Kalçamda morluk var.”

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Polis tarafından darp edilen kadının arkadaşı ise polis memurunun “Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın” dediğini öne sürmüştü.

Hürriyet’ten Banu Şen’e konuşan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın konuyla ilgili şunları söyledi: “Olayı öğrenir öğrenmez personelimizin bir kusuru olup olmadığı ile ilgili araştırma başlattık. Polisin halkla ilişkilerine önem veren bir teşkilatız. Personelimizin bir hatası varsa mutlaka hukuki olarak gereği yapılacaktır. Olayın tüm yönleriyle soruşturulup gerçeğin ortaya çıkması için çalışılıyor. Soruşturma hemen başlatıldı.”