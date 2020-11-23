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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de suya yüzde 15 zam

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 15 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı.

Fotoğraf: Pixabay

Zam kararı, bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında Fuar Kültürpark’ta yapılan Meclis Toplantısı’nda alındı.

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Toplantıda, yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam yapılması önerisi oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Buna göre, konut abonelerinde 0-13 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 5.57’den 6.41 liraya, 14-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı ise 6.02’den 6.92 liraya yükseldi.

Halihazırda 12.41 lira olan 21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 14.27 lira olarak belirlendi.

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