İzmir’de suya yüzde 15 oranında zam

İzmir’de 1 Ocak 2020’den itibaren suya yüzde 15 oranında zam yapılacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Kurulu’nda 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı görüşüldü.

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Fotoğraf: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, oturumda su fiyatlarında yüzde 15’lik bir artış olacağını duyurdu. Özuslu, Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlardan dolayı bu artışın ‘normal’ olduğunu savundu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, su zammını eleştirerek şöyle konuştu: “31 Mart’ta seçim kazanılıyor, İzmirliye şirin gözükmek adına indirim yapıyorsunuz. Şimdi yüzde 15’lik zam var. Biz sizden indirim yapmanızı da istemiyoruz. Kaynakların doğru kullanılması sonrasında yüzde 15 zam yapmamanızı istiyoruz. Kayıp kaçak oranlarının aşağıya çekilmesini istiyoruz. Altyapı sorunlarının çözülmesini istiyoruz.”

‘Belediye şirket, vatandaş müşteri değildir’

Toplantının sonunda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer söz aldı. Eleştirileri dikkate alacaklarını ve farklı yaklaşımlara açık olduklarını belirten Soyer, şu ifadeleri kullandı: “Gelir gider arasındaki açıktan bahsedildi. Belediye ne şirkettir ne de vatandaş müşteridir. Biz böyle olduğunu biliyoruz. Böyle olmasına rağmen biz hizmet üretmek zorundayız. Bizim mücadelemiz budur, bunun için varız. Şirket değiliz.”